Presidente do Barça esnobou Robinho O presidente do Barcelona, Joan Laporta, deu uma espetada no Real Madrid e na festa que os torcedores madrilhenhos estão fazendo com a chegada de Robinho. De acordo com Laporta, o craque brasileiro queria mesmo, era jogar no Barça, mas o clube catalão preferiu o argentino Lionel Messi. O dirigente revelou que o Barcelona ?nunca? esteve interessado em Robinho e que foi o jogador que manifestou o desejo de vestir a camisa azul-grená. ?Nós já temos Messi e depositamos muita esperança nele. Trata-se de um jogador de 18 anos recém-completados e que conduz a bola como ninguém?, avaliou. Laporta chegou a definir o argentino como uma mistura de Maradona e Cruyff. ?Ele tem o estilo de ambos os jogadores e certamente será tornará uma referência mundial. Por causa disso, eu gosto mais de Messi?, argumentou.