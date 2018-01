Presidente do Barça: ´não há chance de Ronaldinho sair´ O presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse nesta terça-feira no Cairo, no Egito, que "não há nenhuma possibilidade de Ronaldinho Gaúcho deixar o Barça", buscando encerrar assim os rumores de que o jogador estaria indo para o futebol italiano, mais especificamente para o Milan, que já declarou publicamente o interesse no meia-atacante brasileiro. Laporta foi à capital egípcia para assinar o contrato de um amistoso entre a equipe espanhola e o Al-Ahly, a equipe mais popular do Egito e que está comemorando seu centenário em 2007. Ronaldinho Gaúcho "está desfrutando da cidade de Barcelona e de sua equipe", declarou Laporta. "Estamos orgulhosos de ter ao melhor jogador do mundo entre nós", afirmou. "O Barcelona o quer e ele quer o Barcelona." Ronaldinho está no Barcelona desde 2003, quando foi contratado por cerca de 33 milhões de euros. De lá para cá, passou pela melhor fase de sua carreira, sendo eleito duas vezes o melhor jogador do ano pela Fifa e ganhou uma Bola de Ouro (premiação promovida pela revista France Football). Além disso, foi bicampeão da Liga Espanhola e da Supercopa da Espanha, sendo ainda campeão da Liga dos Campeões da Europa.