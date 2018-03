Presidente do Barcelona anuncia saída de Frank Rijkaard

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou nesta quinta-feira a saída do holandês Frank Rijkaard como técnico do clube ao final da atual temporada. Seu substituto será Josep Guardiola, ex-jogador e técnico da equipe B do Barça. A mudança foi decidida após uma reunião da diretoria de mais de quatro horas. Mesmo com a saída, os dirigentes consideraram que Rijkaard fez um excelente trabalho, "entrando para a história do clube". Laporta disse que a escolha de Guardiola como substituto de Rijkaard garante "a continuidade da filosofia que levou a equipe aos recentes títulos". Rijkaard perdeu prestígio no Barcelona com os fracos resultados nos últimos campeonatos. A gota d'água foi a goleada sofrida para o rival Real Madrid na quarta-feira, por 4 a 1. SYLVINHO SE MACHUCA E NÃO ATUA MAIS O lateral-esquerdo brasileiro Sylvinho sofreu uma entorse no joelho direito durante o clássico com o Real e desfalcará o Barça por um mês, sem atuar mais nesta temporada. Sylvinho se machucou numa disputa de bola com seu compatriota Marcelo, do Real Madrid. Após ser examinado pelo departamento médico do clube, foi descoberto que o jogador teve uma entorse de grau dois no ligamento lateral interno do joelho direito. O lateral-esquerdo só deverá voltar a treinar dentro de quatro semanas.