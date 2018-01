Presidente do Barça aponta liga inglesa como principal 'rival'

"Nosso rival é o Campeonato Inglês. Não é um clube específico, é a força do próprio Campeonato Ingles", disse o dirigente em entrevista ao jornal britânico Financial Times, especializado em economia.

Para que seja possível atingir o resultado ambicioso, o Barcelona pretende ampliar o Camp Nou e aumentar as suas receitas comerciais no exterior. "Não há outros clubes do mundo, seja no futebol ou em outros esportes, que pensam à frente mais de uma ou duas temporadas. Mas aqui no Barça nós fazemos isso. Queremos ser o primeiro clube a chegar a 1 bilhão de euros em receitas", afirmou.

Apesar do inegável poderio financeiro dos gigantes do futebol inglês, destacado pelo próprio Bartomeu, o dirigente não teme perder seus astros, como o brasileiro Neymar, o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez, para esses clubes. Ele esclareceu que a sua preocupação é mesmo com promessas formadas em La Masia que ainda não conquistaram seu espaço no clube. "Os jogadores de 16 anos constantemente recebem ofertas do futebol inglês que são muito tentadoras", comentou.