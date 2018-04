Presidente do Barcelona critica Neymar e diz que brasileiro é 'passado'

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, criticou a forma como Neymar foi para o Paris Saint-Germain, mas fez questão de destacar que o brasileiro é história e ninguém está acima do clube catalão. As declarações foram dadas nesta segunda-feira, durante o 38º Congresso de Torcedores do Barcelona.

"Prevíamos que Neymar poderia sair, e por isso aumentamos a cláusula (rescisória). Estamos trabalhando para buscar seus substitutos. A decisão, fosse a que fosse, seria bom para o Barça. Se ficasse, manteríamos um grande jogador, e se fosse, ganharíamos uma grande quantia. Com esta cláusula temos todas as garantias para contratar. A forma não foi das melhores, não é a que deve defender um jogador nosso", disse Bartomeu.

O dirigente também tratou Neymar como "passado" e demonstrou o seu descontentamento com a maneira como o craque conduziu a transferência para o PSG. "Somos o Barcelona, um clube querido ao redor do mundo. Mas, antes queremos dar por encerrado um capítulo do passado. Neymar fez parte de nosso clube, mas agora já é história. Foi uma decisão sua e fizemos tudo que estava ao nosso alcance para que ficasse. Sempre atuando com a responsabilidade que nos cabe, respeitamos a sua decisão. Tudo tem um limite e nenhum jogador pode estar acima do Barcelona", afirmou Bartomeu.

Com a ida ao Paris Saint-Germain, Neymar espera, enfim, ser eleito o melhor jogador do mundo, um projeto que ele iniciou ainda em 2013, quando trocou o Santos pelo Barcelona. Mas, para alcançar esse feito, o craque terá de mudar a história do prêmio. Nunca um jogador de um clube francês foi escolhido o melhor do planeta pela Fifa. Quem chegou mais perto foi Papin, que ficou entre os três finalistas, em 1991, quando jogava pelo Olympique de Marselha.

Ao optar por jogar no PSG, Neymar quis sair da sombra de Messi no Barcelona. A avaliação é que Neymar amadureceu nas quatro temporadas em que defendeu o time catalão e não podia mais continuar como coadjuvante. Chegou a hora de ser protagonista na Europa.