Presidente do Barcelona diz que equipe vai aplaudir Real

Joan Laporta, presidente do Barcelona, afirmou que os jogadores do clube vão aplaudir a equipe do Real Madrid, campeão espanhol antecipado, quando entrar em campo na partida desta quinta-feira, válida pela 36.ª rodada - é uma tradição local. Os jogadores do Barcelona devem fazer um corredor para homenagear a equipe da capital espanhola. "O corredor é um ato muito bonito. Isso é o esporte", disse Ramón Calderón, presidente do Real Madrid, na coletiva de imprensa que reuniu os dois dirigentes. O cartola do Real afirmou que o presidente do Barcelona lhe telefonou no domingo e disse que faria a homenagem. Laporta afirmou que o Real Madrid "mereceu o título" e demonstrou sua decepção com a temporada do Barcelona. "Para nós esta temporada foi um decepção. É preciso olhar para frente, pois a vida segue", disse o cartola, para quem o clima de festa no Santiago Bernabéu "pode ajudar um pouquinho" o Barça. Perguntado sobre o futuro do técnico holandês Frank Rijkaard, Laporta afirmou que só falará do assunto "no final da temporada". "É uma questão interna. Rijkaard é um grande técnico e demonstrou uma grande dedicação ao clube. Neste sentido foi exemplar", disse.