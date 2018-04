Presidente do Barcelona promete dar novo contrato a Messi

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista publicada pelo site oficial do clube espanhol, concedida para a Rádio Catalunya, que irá fechar um novo contrato com o atacante Messi nesta semana. De acordo com o dirigente, o acordo irá tornar o argentino "o jogador mais bem pago do elenco" do time catalão.

Na entrevista, Laporta negou que exista qualquer problema com Messi e seu pai, que cuida da carreira do atleta, para a renovação do compromisso com o Barcelona, e afirmou que o craque "é o melhor jogador do mundo e um dos melhores da história do futebol".

Messi, de 22 anos, é o favorito para ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa neste ano, após ser um dos grandes destaques do Barcelona na conquista da última Liga dos Campeões da Europa. O argentino tem atualmente um acordo com o clube espanhol que expira em 2014 e foi fechado em 2005. Laporta garante que Messi "está feliz no Barcelona e por isso joga o que joga" no clube.