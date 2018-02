Presidente do Barcelona sai em defesa de Ronaldinho Gaúcho

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse nesta segunda-feira que não considera Ronaldinho Gaúcho um reserva, mesmo após o craque ter ficado no banco nas duas últimas partidas da equipe, por ordem do treinador Frank Rijkaard. "Não se pode considerar Ronaldinho Gaúcho reserva. É um jogador fundamental em nossa equipe. Ele não vem rendendo o que pode, por lesões e viagens com a seleção brasileira, que não lhe deixaram pegar o ritmo adequado. Mas é um jogador fundamental para a equipe, e Frank [Rijkaard] sabe disso", disse Laporta. Johan Cruyjff, ainda com muita influência no Barcelona, contrariou Laporta. Para o ex-jogador, a decisão de Rijkaard foi perfeita e "boa para o jogador e para a equipe, protege os dois." "Se ele não está bem, e não está, o que você faria? Deixaria que jogasse os 90 minutos para que todo mundo visse que não está bem, e o destruíssem? Ou fazê-lo entrar aos poucos, no fim das partidas, para que faça algo e ajude a vencer?", questionou Cruyjff, em sua coluna no jornal espanhol El Periódico.