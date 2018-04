Presidente do Bayern de Munique critica jogos sob neve em janeiro

PARIS - O presidente do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, sugeriu nesta terça-feira que os campeonatos europeus de futebol tenham um recesso maior no início do ano para evitar partidas sob neve e com baixas temperaturas.

O influente dirigente quer fazer uma revolução no calendário do futebol europeu. Segundo entrevista concedida à tradicional revista France Football, Rummenigge afirmou que tanto a Fifa quanto a Uefa já "pensam seriamente" em ampliar o recesso de fim de ano.

Seu plano é que os campeonatos sejam interrompidos ao fim ao outono no hemisfério norte, pouco antes do Natal. E sejam retomados somente em fevereiro, evitando o auge do inverno europeu, quando partidas são disputadas com bolas de cor laranja para facilitar a identificação em contraste com o gramado coberto de neve.

Rummenigge não deu detalhes sobre os planos futuros que a Fifa e a Uefa estariam fazendo sobre o calendário europeu. E nem indicou quais países iriam adotar a nova tabela. O dirigente também é presidente da Associação de Clubes Europeus, que defende os interesses dos times no continente.