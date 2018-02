Presidente do Bétis endurece venda de Jorge Wagner

Ao que parece, a permanência de Jorge Wagner no Brasil não deve acontecer, já que o presidente do Bétis, Jose León, clube que detém os direitos econômicos do atleta, deixou claro que só aceita negociá-lo em definitivo. Veja também: Adriano veste a 10 do São Paulo e diz que dará volta por cima São Paulo admite saída de Souza e renovação com Richarlyson Corinthians formaliza rescisão de contrato com a MSI Corinthians vende 30 mil kits 'Eu nunca vou te abandonar' Isto representa um grande problema para a diretoria do São Paulo, que pensa na compra definitiva do atleta, mas por um valor aquém do esperado pela diretoria do clube espanhol. Hoje, a oferta são-paulina seria de 2,5 milhões de euros (R$ 6 milhões). "Eles [São Paulo] querem que renovemos o contrato, mas não queremos isso. Só aceitamos negociá-lo em definitivo e por um valor que seja apropriado", disse o presidente do clube espanhol, em entrevista à Rádio Globo, deixando a entender que não gostou da oferta. O presidente do clube espanhol também negou que a diretoria do Corinthians tenha entrado em contato para a contratação do jogador, mas, como no caso do São Paulo, apenas uma compra seria aceita pelo Bétis, e por mais de R$ 6 milhões. A dureza com que o presidente do clube de Sevilha trata as negociações com os dois clubes brasileiros deve-se ao fato de que existe um clube europeu interessado na contratação do meia. "Sim, temos uma oferta de um clube europeu pelo Wagner e vamos estudá-la. Se ela for condizente com o que pensamos, vamos negociá-lo", afirmou. RAFAEL SÓBIS Cogitado para assumir a vaga de titular do Corinthians ou do Palmeiras, o atacante Rafael Sóbis não será negociado, de acordo com o presidente do Bétis. Sóbis foi contratado junto ao Internacional logo após a conquista da Libertadores diante do São Paulo, em 2006, mas não conseguiu seu espaço na equipe, além de sofrer com contusões.