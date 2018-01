Presidente do Betis quer volta imediata de Ricardo Oliveira Apesar de o atacante Ricardo Oliveira garantir que irá atuar no segundo jogo da final da Libertadores da América, que acontece no dia 16 de agosto, o presidente do Betis, José León, afirmou nesta segunda-feira que o jogador deve estar em Sevilha no próximo fim de semana. O atleta está emprestado ao São Paulo até a próxima quinta-feira (10), um dia após o primeiro confronto contra o Internacional, no Estádio do Morumbi. León se reuniu com o principal acionista da equipe espanhola, Manuel Ruiz de Lopera, com o técnico Javier Irureta e com o secretário técnico da equipe, Manolo Momparlet. O mandatário disse à imprensa espanhola que os advogados do clube "consideram impossível prolongar o empréstimo por mais uma semana". "Ele virá com a melhor disposição, pois preparamos algumas coisas que vão deixá-lo encantado", declarou o presidente. Ricardo Oliveira, no entanto, pretende ficar no São Paulo pelo menos até o dia 16 de agosto, data na qual acontece o segundo jogo da final da Libertadores, em Porto Alegre. O representante do atacante, Luiz Vianna, já está na Espanha para tentar negociar o prolongamento do empréstimo. A diretoria são-paulina pretende seguir contando com o atleta até dezembro para a disputa das demais rodadas do Campeonato Brasileiro.