Presidente do Boca quer segurar Tevez O presidente do Boca Juniors, o empresário Mauricio Macri, confirmou na noite desta sexta-feira que se reuniria com "o pessoal do Corinthians?, que já está na cidade, para negociar a contratação do atacante Carlos Tevez. ?Eles estão pressionando muito para levar o Carlos (Tevez). Mas, não existe possibilidade alguma de que ele vá embora agora. Ele vai terminar este ano jogando no Boca". Desta forma, Macri indicava que embora as negociações sobre a venda do astro do time estejam a pleno vapor, ele concluirá o mês de dezembro jogando no time portenho. Em declarações ao programa "Una com Niembro", comandado por um dos principais comentaristas esportivos da Argentina, Fernando Niembro, na Radio La Red, Macri disse que fará "todo o possível para segurar o Tevez?. Sua intenção é manter o jogador pelo menos até junho do ano que vem. Macri, herdeiro de uma das maiores fortunas da Argentina, sustentou - em relação ao volume de dinheiro envolvido na venda do jogador, que "nenhum valor me comove, já que o Boca tem dinheiro no banco para cobrir os próximos três anos de orçamento. Mas ele, Tevez, quer assegurar o futuro dele e de sua família. Devemos fazer algo que deixe o Carlos satisfeito". Macri também deixou claro que a oferta do Corinthians não é a única. "Ainda está firme uma proposta da Rússia e da Ucrânia. E além disso, o Atlético de Madri nos pediu mais dez dias de prazo. SILÊNCIO - Tevez está mantendo extremo silêncio sobre as negociações que estão ocorrendo na capital argentina para concretizar sua venda ao Corinthians. Nesta sexta-feira, na saída do treino, Tévez - com tom polido e tímido ao mesmo tempo - declinou amavelmente comentários à imprensa brasileira. "El Apache" (O Apache), como é chamado o jogador, disse que não conversaria sobre sua ida ao Brasil. No entanto, perguntado pelo Estado se sabia que sua hipotética ida às terras paulistas estava causando grande expectativa no Brasil, respondeu laconônicamente, embora sorrindo: "sim, sim...sei disso". Logo em seguida, escapuliu do assédio dos jornalistas por um corredor das instalações do time ao lado do estádio de "La Bombonera". O silêncio também predomina entre seus assessores e pessoas de seu círculo íntimo. No entanto, em declarações recentes, Tevez deixou claro que lhe agrada a idéia de mudar-se ao Brasil. O jogador deseja ir embora da Argentina, onde considera que não está sendo bem tratado nem pela imprensa ou "la inchada" (a torcida). Tevez melindrou-se com a reação da mídia e de "la inchada", que criticaram asperamente seu namoro com a curvilínea modelo Natalia Fassi, a qual acusam de estar "tirando a concentração" do jogador. No Brasil, considera, ele terá "mais liberdade". No entanto, até poucos dias atrás, o jogador tampouco descartava ser contratado por algum time europeu. REUNIÕES - Ivan Pavlovsky, assessor de Macri, disse ao Estado que se não ocorressem alterações, a rodada de reuniões para definir o futuro de Tévez iriam começar nesta sexta-feira à noite. Do lado do Boca Juniors estaria Macri. Do lado do MSI, o grupo britânico que tem parceria com o Corinthians nesta operação, estaria o iraniano Kia Joorabchian, além do brasileiro Renato Duprat. Especulações dos analistas esportivos em Buenos Aires indicavam que a contratação de Tevez já estava definida em suas linhas gerais. Um dos rumores sustentava que o plano é que Tevez receba US$ 10 milhões, divididos em US$ 2 milhões por cada ano do total de cinco anos de contrato. A imprensa argentina, acostumada ao êxodo de jogadores para o exterior, encarava o interesse brasileiro por Tevez com naturalidade. O jornal "Clarín" colocou a manchete "Eles querem Tevez agora". O jornal "La Nación" destacava os imbroglios internos do Corinthians e a figura polêmica de Joorabchian. O jornal esportivo "Olé", seguro de que a contratação já era um fato, preocupava-se pela efeméride corinthiana e perguntava "Tevez debutará no Corinthians no dia 14 de dezembro?".