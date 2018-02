Presidente do Botafogo acredita na recuperação corintiana

A torcida corintiana não vai abandonar o clube na Série B do Campeonato Brasileiro e vai ajudá-lo a se reerguer. A opinião é do presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, que tem conhecimento de causa. Em 2003, o clube carioca conquistou o acesso para a elite do futebol brasileiro embalado pelo apoio dos alvinegros. Veja também: Corinthians sai pelos fundos e torcedores protestam Crônica do jogo: Grêmio 1 x 1 Corinthians O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado O dia de sofrimento e da queda corintiana Blogs: Piza, Guterman e bate-pronto Especial: da glória com Tevez & cia ao rebaixamento Limão: Corinthians é um caso de amor ou ódio? Confira os números finais da Série A do Brasileiro "Batíamos recorde de público um atrás do outro na Série B", lembra Bebeto de Freitas, com orgulho. "Nesses momentos delicados, a paixão floresce. Não tenho dúvida que a torcida corintiana vai estar ao lado do time", reforçou. Para ele, o Corinthians vai voltar para a Primeira Divisão do Brasileiro ainda mais forte. "O Corinthians, se tiver um pouco de atenção, vai faturar mais na Série B do que na A", disse, sem se estender muito no assunto. Ele destacou também que o clube do Parque São Jorge precisa pensar grande sempre, seja na Primeira ou na Segunda Divisão. "O Corinthians tem de armar um time com a cara do Corinthians."