Presidente do Botafogo chia de falta de ética no futebol

O presidente do Botafogo, Mauricio Assumpção, reclamou da falta de ética de alguns dirigentes. Segundo ele, nesta época do ano vários clubes tentam atravessar negociações que estão quase definidas. "A sorte é que negociamos com pessoas que mantêm a palavra. Mas é muito chato receber ligação dizendo que tal clube o procurou mesmo dizendo que já está apalavrado com outro", disse, sem citar nome de ninguém.

O Botafogo quer anunciar logo a contratação do meia Ewerton, do Barueri, e a do lateral-esquerdo Márcio Azevedo, do Atlético Paranaense. O time alvinegro espera uma resposta dos dois clubes. Enquanto essas negociações se arrastam, a diretoria manifestou interesse em manter o meia Renato e o atacante André Lima no clube, mas a tendência é que eles não fiquem.

O grupo do Botafogo se reapresenta para o técnico Estevam Soares no próximo dia 4, quando será iniciado o período de pré-temporada. A estreia na Taça Guanabara - 1.º turno do Campeonato Carioca - será no dia 16 contra o Macaé, fora de casa.