Presidente do Botafogo evita polêmica O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, cancelou a entrevista coletiva que tinha marcado para hoje, quando prometia falar sobre a última rodada da Taça Rio, que será domingo, com todos os jogos às 16 horas. O dirigente alegou problemas particulares, mas, segundo algumas pessoas no clube, teria sido um recuo estratégico dele, que é contra a realização da partida entre Fluminense e Americano em Moça Bonita. Afinal, o Bota disputa uma das vagas na semifinal justamente com o Americano. Com relação à equipe, o atacante Alex Alves ainda acredita na classificação, mesmo que o Botafogo não dependa apenas de si para conquistar a vaga. "Reagimos tarde na competição, mas ainda temos chance. Vamos fazer a nossa parte. Se nos classificarmos, ótimo. Se não, fizemos por merecer", disse.