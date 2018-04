Presidente do Botafogo garante permanência de Estevam

"A questão do Estevam está tranquila. O trabalho dele é bem feito e os próprios jogadores colocaram isso para mim. Já me disseram ''a culpa não é do treinador, é nossa'', e eles querem reverter essa situação", disse o presidente em entrevista à TV Globo.

O Botafogo está em 18º lugar no Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. Sob o comando de Estevam Soares, foram nove jogos e nenhuma vitória na competição nacional. Pela Sul-Americana, o clube venceu o Emelec por 2 a 0 no Engenhão, na primeira partida do confronto.

No domingo, depois da derrota por 3 a 1 para o Vitória, a torcida botafoguense protestou contra o time na saída no Engenhão. O clima ruim também se espalhou pelo elenco - o volante Jônatas foi afastado por ter brigado com o coordenador de futebol Márcio Touson.

Após a partida contra o Emelec, a diretoria do Botafogo deve se reunir para debater mudanças no clube, sobretudo no que diz respeito ao grupo de jogadores.