Presidente do Botafogo não se anima Nem a classificação do Botafogo para a decisão do Campeonato Paulista está sendo suficiente para deixar o presidente do clube do interior totalmente satisfeito. Ricardo Christiano Ribeiro, 60 anos, ex-deputado federal pelo PTB entre 1982 e 1986, reclama de que, do jeito que está, o futebol caminha para a falência. Ex-fazendeiro em Tocantins, sua sala não esconde o amor que tem pelo clube. Uma pantera (símbolo do Botafogo) amarrada a uma fitinha do Senhor do Bonfim e algumas taças conquistadas ao longo de 82 anos de história revelam a paixão. Mas, mesmo assim, promete abandonar o cargo no final do ano. Leia a íntegra no JT