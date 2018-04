Presidente do Bragantino banca permanência de Veiga

Nesta quarta-feira, o mandatário do time de Bragança Paulista disse que os interesses pessoais precisam ser deixados de lado e lamentou o fato de muitos torcedores não terem empatia com Marcelo Veiga. Mesmo assim, Chedid elogiou o trabalho realizado pelo treinador em 2011.

"Temos que deixar de lado as questões pessoais em relação ao técnico. O Braga terminou em sexto lugar, num dos campeonatos mais difíceis do Brasil e aqui em Bragança tem pessoas que não têm empatia com o Veiga e pedem a sua saída", destacou o presidente.

Com a permanência no cargo, Marcelo Veiga deve iniciar nos próximos dias o planejamento visando a disputa do Campeonato Paulista e também a Série B. Muitos jogadores do atual elenco dificilmente continuarão por terem contrato até o final do ano. Por outro lado, o goleiro Gilvan, o zagueiro André Astorga, o ala-esquerda Marcinho e o volante Reinaldo estão praticamente confirmados em 2012.

A reapresentação dos jogadores está marcada para meados de dezembro, quando o time inicia os treinamentos visando a estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 22 de janeiro, contra o Palmeiras, no Estádio Nabi Abi Chedid.