Presidente do Bragantino vai tirar Moradei do Corinthians

O presidente do Bragantino, Marquinho Chedid, saiu em defesa dos jogadores do time do interior que defenderam o Corinthians neste ano: Zelão, Felipe e Moradei, todos com possibilidade de deixar o time paulistano neste final de ano. A forma de defesa é que é distinta: Zelão é um bom moço, ao contrário do problema que teve em seu prédio por causa de festas, Felipe, se depender de Chedid, fica no time, e Moradei, por outro lado, deve sair. No caso de Moradei, o problema é o fato de não se chegar a um acordo. "Vou tirar o Moradei do Corinthians. Ele não joga mais lá. Estão me devendo R$ 520 mil desde outubro pelo empréstimo de todos os jogadores. Tinham até o dia 10 de dezembro para comprar 50% do Moradei por R$ 600 mil. Foi acordado com a outra diretoria, a atual ficou de cumprir e até agora nada. Tenho duas propostas pelo Moradei: uma do Exterior e outra do futebol nacional. Vou vender, cansei de esperar pelo Corinthians. A Justiça de Trabalho de Bragança tem todos os documentos", disse o dirigente, em entrevista ao Jornal da Tarde. Já no caso de Felipe, Chedid diz que quer a permanência do jogador. "Eu quero que ele fique no Corinthians. Não há motivo para ele sair. Espero que tudo se resolva rapidamente e o jogador consiga o que está pedindo", fala o dirigente, em entrevista à rádio Jovem Pan. Sobre Zelão, Chedid defende o lado moral do jogador. "Ele é uma "moça" [no sentido de bom sujeito], fácil de lidar. Não entendo porque aconteceu isso [a história de ser considerado baladeiro]. Só podem ser as más companhias". O dirigente reclama do fato do jogador estar em uma lista de dispensas. "Em julho teve uma proposta de 2 milhões de dólares, por escrito, encaminhada ao Corinthians, e disseram que não podiam abrir mão dele. Era uma quantia excepcional ao Bragantino. Agora, ele não pode virar bode expiatório."