Presidente do Cerro vai falar com Lugano sobre a procura do São Paulo

O presidente do Cerro Porteño, Juan José Zapag, disse nesta terça-feira em entrevista a uma rádio paraguaia que vai conversar com Diego Lugano sobre a possibilidade do zagueiro se transferir para o São Paulo. O jogador uruguaio já admitiu o interesse de retornar ao time do Morumbi, porém a atual equipe dele ainda espera um contato formal do clube brasileiro.

O técnico do São Paulo, Edgardo Bauza, conta o defensor de 2015 como possível reforço. O presidente do time paraguaio admite a possibilidade de perde o jogador. "Ele está de férias. O São Paulo quer o Lugano, mas o Cerro não tem um pedido formal pelo jogador que possa ser analisado. Quando ele vier (ao Paraguai), conversaremos. Se ele tem o Cerro em sua mente e em seu coração, seguirá", afirmou Zapag, em entrevista à Rádio 1080 AM.

O empresário do jogador, Juan Figer, afirmou nesta segunda-feira ao Estado que o defensor gostaria de voltar ao São Paulo e espera somente uma conversa entre os clubes para que se tenha a concretização do negócio. Uma cláusula no contrato de Lugano com o Cerro facilita a liberação sem custos, mas o clube paraguaio pode tentar igualar a proposta recebida pelo atleta.

O vínculo de Lugano com a equipe paraguaia termina em agosto de 2016. "Contamos com ele. Ele tem contrato com Cerro, mas os contratos são relativos", admitiu Zapag. O Cerro Porteño está com vaga garantida na Copa Libertadores e está no grupo 8, ao lado de Corinthians, Cobresal (Chile) e outro adversário que virá da etapa preliminar.