Presidente do Corinthians dá ultimato a agentes de Felipe

O presidente Andrés Sanchez quer acabar com a novela do aumento salarial do goleiro Felipe e resolveu dar um ultimato: os empresários do jogador tem até o fim da tarde desta quinta-feira para aceitarem a oferta do Corinthians ou o goleiro não terá nada. Veja também: Corinthians quer o volante Fabiano e o lateral André Santos Corinthians disputará oito jogos no Estádio do Morumbi Técnico Mano Menezes não quer Vampeta para 2008 "O Felipe fez um bom campeonato, esse é um bom aumento, acho que é bom para todo mundo. Ou eles [empresários] resolvem o assunto ou vamos fazer valer o contrato que temos com o Felipe, não tem nem aumento para ele", afirma o dirigente corintiano, deixando claro sua insatisfação com a situação e, principalmente, com Marcelo Goldfarb e Bruno Paiva, os agentes do jogador. "Faltou habilidade dos empresários na negociação. Ficou uma novela chata". Em um almoço com os repórteres que acompanham diariamente o time, Sanchez negou mudanças em cláusulas no contrato e que tivesse conversado com o Fluminense e com o goleiro Fernando Henrique - que chegou a dizer que estava tudo certo com o time alvinegro. "Não vamos mudar nada no contrato. A única mudança é aumento de salário. Sem bônus por acesso, seleção, nada. E jamais conversei com o Fluminense, isso é mentira." O aumento salarial prometido por Sanchez a Felipe é de 167%, ou seja, de R$ 30 mil mensais para R$ 80 mil, que o goleiro passaria a receber já em janeiro. A multa contratual, de R$ 12 milhões - sendo 50% Corinthians, 25% dos empresários e 25% do Bragantino - também aumentaria, mas Sanchez não soube dizer para quanto. Felipe, que não comenta o assunto, está na Bahia, de férias.