Presidente do Corinthians descarta Rafael Sobis para 2016

Cotado para reforçar o ataque do Corinthians em 2016, Rafael Sobis foi descartado pelo presidente Roberto de Andrade. De acordo com o dirigente, não há qualquer negociação com os agentes do jogador. Em relação ao outro possível reforço, Andrade mantém a expectativa da torcida quanto a um futuro acerto com André.

"Não existe nada [com o Sobis]. Não sei de onde partiu esse comentário. Mas nunca existiu, nunca conversamos com seus empresários, muito menos com ele", disse o presidente corintiano, em entrevista ao canal Fox Sports.

Sobis defende atualmente o Tigres, do México, pelo qual foi vice-campeão da Copa Libertadores neste ano. "Sei que ele está muito bem lá. É um grande jogador. Mas o Corinthians não tem interesse no Rafael Sobis, não", garantiu Andrade.

O presidente também negou existir negociação para contratar André. Mas evitou descartar um possível acerto futuro com o jogador, que pertence ao Atlético Mineiro, mas defendeu o Sport no Brasileirão deste ano.

"Não contatamos o atleta, nem seus agentes. O procurador dele tá oferecendo ele para todo mundo. A gente respeita muito o Atlético Mineiro, vamos aguardar a definição com o Atlético. Quem sabe num futuro, se ele se acertar com o Atlético. A comissão técnica [do Corinthians] gosta muito dele. Mas por enquanto não tem negociação nenhuma", declarou Andrade.