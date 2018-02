Presidente do Corinthians é suspenso por 30 dias pelo STJD

O atual presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, foi suspenso nesta terça-feira por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pelo atraso da equipe na partida diante do Grêmio, que culminou no rebaixamento da equipe à Série B após o empate em 1 a 1, no dia 2 de deste mês. Veja também: Noticiário completo do Corinthians Felipe decide seu futuro no Corinthians na próxima semana Corinthians lançará kit em homenagem a sua torcida Sanchez foi enquadrado no artigo 191 ("deixar de cumprir deliberação, resolução, determinação ou requisição do Conselho Nacional de Esporte"), assim como o então gerente de futebol do clube, João Roberto Souza. Os juízes do STJD entenderam que o atraso foi feito de forma deliberada para que a equipe pudesse saber qual seria o resultado da partida entre Goiás e Internacional. No julgamento, quem tentou assumir a responsabilidade foi o então vice de futebol, Antoine Gebran, que disse que o atrasou deu-se por conta de um jogador, que passou mal momentos antes da partida. A tentativa não deu certo e Gebran também será investigado pelo STJD. Além da suspensão, o Corinthians terá que pagar uma multa de R$ 35 mil pelo atraso, e Sanches não poderá assinar documento algum referente ao clube no período em que estiver suspenso. Já o meia Héverton, expulso no finalzinho da mesma partida, por causa de uma falta - quando o goleiro Felipe tentou anotar o gol da vitória corintiana -, foi suspenso por dois jogos, ou seja, tem mais um jogo de suspensão para cumprir. Caso não continue no clube, a pena terá que ser realizada em outro. CHICÃO Contratado para ser o novo titular da zaga corintiana, Chicão ficará de fora dos dois primeiros jogos do Corinthians em 2008, já que, também nesta terça-feira, foi julgado pelo STJD e pegou dois jogos de suspensão pela expulsão na partida entre Figueirense e Botafogo, na última rodada do Brasileirão. Apesar de ter sido expulso com a camisa do Figueirense, Chicão terá que cumprir a pena no Corinthians.