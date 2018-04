Presidente do Corinthians evita se empolgar com Pato

A boa estreia de Alexandre Pato com a camisa do Chelsea não empolgou o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. O dirigente gostou do bom desempenho do jogador no sábado, em duelo do time londrino contra o Aston Villa, lanterna do Campeonato Inglês, mas reconheceu que a atuação ainda não tem maior significado para o futuro do jogador.

"Vi o jogo, gostei, ele fez gol", disse Roberto de Andrade, nesta sexta-feira, tentando se esquivar das perguntas dos jornalistas sobre o futuro de Pato. "Tudo que eu achar será ''achismo''. Posso falar de contrato, que tem valores, e opção de sim ou não. Tudo que falarmos hoje será puro achismo."

Pato estreou com a camisa do Chelsea, no sábado passado, dois meses após desembarcar em Londres. Ele chegou ao clube londrino com contrato de empréstimo, sem custos. O time inglês, porém, arca com todo o salário de R$ 800 mil por mês. O acerto foi uma forma de o Corinthians aliviar sua folha salarial.

A princípio, o time brasileiro pretendia negociar o jogador em definitivo. Mas não se interessou pelas propostas recebidas. Com o vínculo por empréstimo, o clube inglês tem a opção de comprar os direitos econômicos do jogador por 12 milhões de euros (cerca de R$ 48,6 milhões) - 60% pertencem ao Corinthians, e os 40% são do próprio Pato. Um acerto definitivo é a esperança do clube paulista, que torce por uma boa atuação de Pato para chegar ao acordo.

REFORÇOS - Questionado sobre possíveis contratações do Corinthians, Roberto de Andrade evitou citar nomes de interesse do clube, mas reconheceu que reforços devem surgir no time para a disputa do Brasileirão.

"A gente não pode esquecer que estamos no início de abril, o time ainda está em formação, achando a maneira ideal de jogar. Com relação a reforços, o Corinthians está sempre aberto a grandes jogadores, boas oportunidades, essa busca não tem fim. Dia e noite buscamos qualificar a equipe", desconversou o presidente corintiano.