Presidente do Corinthians pretende manter Nelsinho Baptista

Tentando colocar o Corinthians em ordem, o novo presidente do clube, Andrés Sanchez, confirmou, nesta terça-feira, que a tendência é manter o técnico Nelsinho Baptista, caso a equipe não seja rebaixada à Série B do Campeonato Brasileiro. "O Nelsinho está fazendo um belo trabalho, mas o futebol é dinâmico, e teremos um novo planejamento em 2008 e, quem não se enquadrar, sairá, mas o Nelsinho começará o ano com o sendo o nosso treinador, disse o presidente, em entrevista à Rádio Bandeirantes. O técnico tem contrato com o Corinthians até o final deste ano, e possui o apoio dos jogadores para continuar no clube. Um possível rebaixamento, no entanto, traria muito desgaste e sua permanência ficaria em xeque. Já sobre Lulinha, o presidente do Corinthians desconversou, mas a permanência do jogador é praticamente nula, caso a proposta de R$ 30 milhões do Chelsea for confirmada. O empresário Wagner Ribeiro, de jogadores como Robinho e Kaká, estaria em Londres para tratar do assunto.