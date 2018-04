Presidente do Crac denuncia 'complô' na Série C

Depois da derrota para o Vila Nova, na noite de quarta-feira, em Goiânia, o presidente do Crac, Adib Elias, que também é prefeito da cidade de Catalão (GO), desabafou. "Estão conseguindo o que queriam. Existe um complô contra o Crac. Nos tiraram da nossa casa, para começar, e agora cada partida é um erro diferente contra a gente", afirmou o dirigente, sem dar maiores detalhes sobre suas reclamações. Com 12 pontos, o Crac está em quinto lugar no octogonal final da Série C do Brasileiro. E ainda tem chances de conseguir uma das quatro vagas do acesso. Enquanto o Crac reclamou, o Barras-PI lamentou. O presidente de honra do clube, Manin Rêgo, que também é prefeito da cidade de Barras, disse estar desapontado com a campanha do time nesta fase final do campeonato. "Infelizmente não conseguimos realizar a campanha da fase anterior, por vários motivos. Ficamos orgulhosos de elevar o nome do Piauí para todo o Brasil, mas queríamos o acesso", disse o dirigente. Depois de oito rodadas disputadas na fase final, o Barras conseguiu apenas quatro pontos e não tem mais chances de conseguir o acesso. Mesmo porque, somou mais uma derrota na noite de quarta-feira: 3 a 1 para o ABC, em Natal.