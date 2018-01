Presidente do Cruzeiro confirma chegadas de Sánchez Miño e Douglas Coutinho O presidente Gilvan de Pinho Tavares revelou nesta segunda-feira que o Cruzeiro acertou as suas duas primeiras contratações para a temporada 2016. O dirigente explicou que o atacante Douglas Coutinho, do Atlético Paranaense, e o meia argentino Juan Sánchez Miño, que estava no Estudiantes, vão reforçar o time no próximo ano.