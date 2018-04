Presidente do Cruzeiro diz que Kléber só sai vendido

Embora insatisfeito, Kléber terá de cumprir seu contrato com o Cruzeiro e só deixa a Toca da Raposa caso o clube receba uma boa proposta pela venda de seus direitos. Esse ao menos foi o recado do presidente Zezé Perrella nesta sexta-feira.

"Não estou preocupado se ele está feliz ou não. Estou preocupado que ele tem um contrato a cumprir. Fiquei uns dois meses infeliz por causa da Libertadores e nem por isso pedi para sair [da presidência do clube]", afirmou Perrella, garantindo que vai até as "últimas consequências" para que o jogador cumpra seu contrato até 2014.

De acordo com o dirigente, o atacante também não será emprestado. "Ninguém vai levar o Kléber na mão grande", disse, garantindo que não facilitaria uma negociação do jogador com o Palmeiras.

"Qualquer jogador pode ir embora, mas não por pressão. Ninguém vai mudar minha postura. Temos o compromisso de vender o Kléber por 10 milhões de euros. Mas pode ser que eu venda por sete, por cinco por oito. Não quero ninguém insatisfeito, mas não vou dar prejuízo ao Cruzeiro".

Em Barueri, o atacante ganhou o apoio do treinador Adilson Batista, que o escalou para a partida contra o Grêmio Barueri, neste sábado. "É tentar ajudá-lo. É um jogador importante, um jogador que se dedica, que é experiente, sabe fazer gol e é comprometido com os objetivos", disse o treinador.