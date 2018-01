Presidente do Fla ironiza o Corinthians O presidente Marcio Braga subestimou o time do Corinthians, adversário do Flamengo neste domingo no estádio Luso-Brasileiro. Em tom de ironia, ele fez pouco caso com o atacante argentino Tevez, maior estrela da equipe paulista. ?Tevez, quem é? Ah bom, pensei que fosse o árbitro. Pode vir quem for?, declarou. O presidente do Flamengo foi além. Disse que a equipe rubro-negra dará um ?chá? no Corinthians. ?Não vai dar um chocolate porque o futebol foi criado pelos ingleses e o chá é tomado às 16 horas?, afirmou Marcio Braga, referindo-se ao horário da partida. O dirigente não parou por aí. ?O Corinthians não assusta. O Flamengo tem dado lições para quem está à frente na tabela de classificação?. Ele convocou a torcida para lotar o Luso-Brasileiro, a fim de assistir ao retorno ?da alma rubro-negra em campo?. Ramirez ? Nesta sexta-feira, o atacante César Ramírez foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo. Segundo o médico José Luiz Runco, a cirurgia, realizada no Hospital Pasteur e que durou em torno de uma hora, foi um sucesso e o jogador receberá alta na manhã deste sábado. A expectativa é que Ramírez volte a atuar em três semanas. Com a contusão do paraguaio, a diretoria do Flamengo anunciou no último dia de inscrições para o Brasileiro a contratação do atacante Fábio, ex-Volta Redonda, vice-campeão carioca. Ele se apresentou, nesta sexta, na Gávea e assinou contrato até o fim desta temporada.