Presidente do Fla terá licença médica O presidente do Flamengo, Márcio Braga, vai se licenciar do cargo a partir de sábado, para cuidar da saúde. Retornará em 20 dias, seguindo recomendação médica. Nesse período, o vice-presidente eleito, Arthur Rocha, responsável pela contratação do atacante Dimba em 2004, assume interinamente a direção do clube. Negociação - O volante Da Silva não deve mais sair do Flamengo. O jogador recusou proposta do Oita Trinita, do Japão, por considerá-la abaixo do esperado na parte financeira e se reapresentou ao técnico Celso Roth nesta quarta-feira, na Gávea. Fez trabalhos físicos e pode enfrentar o São Paulo, sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.