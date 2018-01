Presidente do Flamengo é internado Pouco antes da eliminação do time na Copa do Brasil, com o empate por 1 a 1 com o Ceará, na noite de quarta-feira, o presidente do clube carioca, Marcio Braga, foi internado numa clínica da zona sul do Rio. Ele passou mal na tarde de quarta-feira. Ficará em observação por 48 horas e terá de se submeter a uma bateria de exames. De acordo com a assessoria de Imprensa do Rubro-Negro, Marcio Braga está com uma inflamação, mas os médicos não sabem o que causou o problema. O estado de saúde do dirigente estaria estável até esta quinta-feira à noite.