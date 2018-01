Presidente do Flu cobra jogadores após maus resultados Durante uma hora nesta sexta-feira, o presidente do Fluminense, Roberto Horcades, cobrou os jogadores pelo péssimo desempenho da equipe no Campeonato Carioca. Horcades exigiu uma nova postura na seqüência na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta neste domingo o Boavista e somente uma combinação de pelo menos três resultados não eliminará o time do Estadual. ?Foi uma conversa de cobrança e parceria com os jogadores. Não dá para continuar do jeito que está porque ainda temos chances na Taça Rio, estamos classificados na Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro, que vai ser muito difícil?, disse Horcades. Depois de ouvirem o presidente, os jogadores ficaram reunidos por cerca de dez minutos com o técnico Joel Santana, antes do início do treinamento nas Laranjeiras. O treinador ratificou as palavras do dirigente e tentou passar confiança para o grupo. ?O presidente veio trazer apoio ao grupo. Tenho fé que este time vai ser vencedor. Confio nos jogadores porque o grupo tem qualidade, mas ainda não casamos, não deu liga?, afirmou Joel.