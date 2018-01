Presidente do Flu diz que Abel não sairá "Ele tem um grupo de qualidade na mão e um ambiente sem problemas. Para que então sairá? Não há dinheiro que pague isso". Foi assim que o presidente do Fluminense, Roberto Horcades, reagiu, nesta quinta-feira, sobre um suposto interesse do Corinthians em contratar o técnico Abel Braga para o lugar de Márcio Bittencourt, ameaçado de demissão após a derrota para o São Paulo. Em conversa com o presidente do Fluminense, com quem tem relação de amizade familiar, Abel Braga fez somente uma exigência: que a diretoria tricolor o libere caso haja proposta do futebol europeu. "Meses atrás, ele já recusou convites do Palmeiras e até mesmo do Corinthians, e aposto: vai recusar novamente. Não tenho dúvida", declarou Horcades, médico da família de Abel Braga há mais de 20 anos. "A relação dele comigo é diferente". Horcades ainda deu uma leve alfinetada no Corinthians, patrocinado pela milionária MSI. "Lá, a pressão da torcida é grande e há uns jogadores problemáticos. O Abel Braga não está começando a vida para correr riscos", afirmou. O treinador prima por trabalhar num ambiente de tranqüilidade e valoriza a força do grupo. Tanto é que o técnico fez uma exigência a Horcades antes de acertar sua transferência, no início de 2005: não queria a permanência do quarteto Roger (hoje no Corinthians), Romário, Edmundo e Ramon, estrelas que fracassaram na temporada passada por excesso de vaidade e de confusões. Para Abel Braga, a união é um dos segredos para o sucesso de um time e isso não se obtém da noite para o dia. "Ele não deixa as Laranjeiras para comandar um clube no Brasil", voltou a ressaltar Horcades, orgulhoso pela atuação do Fluminense na goleada sobre o Cruzeiro, por 6 a 2, no Mineirão. "Foi uma aula de futebol". Há pouco tempo, indagado sobre a possibilidade de deixar o Fluminense após sondagem do Corinthians, Abel Braga afirmou em tom de desabafo: "Nem um caminhão de dinheiro me tiraria do clube".