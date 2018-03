Presidente do Flu promete mudanças Após a eliminação do Campeonato Estadual, o presidente do Fluminense, David Fishel, resolveu agir. O dirigente informou que somente divulgará a lista com possíveis reforços e outra com nomes dos atletas que serão dispensados na próxima semana. Além disso, avisou que a concentração para o jogo de quarta-feira, contra o Grêmio, no Maracanã, pela terceira fase (oitavas-de-final) da Copa do Brasil, foi antecipada para domingo. "Vamos trabalhar com 30 jogadores no Campeonato Brasileiro. Atualmente, temos 34. Então, se não contratarmos ninguém, quatro atletas devem ser dispensados", disse Fishel. O dirigente se recusou a divulgar os nomes dos atletas. "Seria uma atitude muito precipitada. Ainda tenho de conversar mais com o técnico Ricardo Gomes." Sorteio - Por meio de sorteio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quinta-feira à tarde que o primeiro jogo entre Fluminense e Grêmio, válido pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, será realizado quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. A partida de volta acontecerá no mesmo horário, dia 5 de maio, no Estádio Olímpico.