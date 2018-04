Presidente do Goiás renuncia e nova diretoria demite Argel Fucks

A péssima campanha do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro resultou nesta sexta-feira em mudanças drásticas. E a primeira delas foi a renúncia do presidente Sérgio Rassi, que deixou o comando do clube e será substituído por Marcelo Gonçalves Almeida, um de seus vices.

"Em pronunciamento na tarde desta sexta-feira, na sala de coletivas do estádio Hailé Pinheiro, Sérgio Rassi comunicou que renunciou ao cargo de presidente executivo do Goiás Esporte Clube, que será ocupado por um de seus vices, Marcelo Gonçalves Almeida", comunicou o clube em seu site oficial.

Logo após a renúncia de Sérgio Rassi, contudo, outra importante medida foi anunciada: a demissão do técnico Argel Fucks, que havia assumido o comando do time há pouco mais de um mês.

Segundo informou o Goiás, "ambas as partes chegaram ao consenso que, com a saída do presidente executivo, Sérgio Rassi, e, devido aos novos projetos da instituição esmeraldina, o melhor para o momento é a mudança da comissão técnica da equipe profissional".

O nome do novo treinador, segundo acrescentou o clube, será anunciado posteriormente. "O Goiás agradece Argel e sua comissão técnica pelos serviços prestados e deseja sorte a eles em seus próximos desafios."

Argel havia assumido no lugar de Sílvio Criciúma e até teve um bom início - venceu o Ceará e o CRB. Em seguida, contudo, perdeu três e empatou outras duas partidas, deixando o Goiás com apenas 25 pontos, novamente lutando contra o rebaixamento.