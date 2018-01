Presidente do Grêmio diz que clube busca atacante 'finalizador' O Grêmio fecha 2015 sem ter anunciado a contratação de nenhum jogador para a próxima temporada, apesar das compras dos direitos federativos de Maicon e Pedro Geromel. Mas isso não significa que o clube não está atento ao mercado. De acordo com o presidente gremista, Romildo Bolzan Jr, há o interesse em contar com pelo menos um atacante e um meio-campista, além de um novo lateral-direito para repor a saída de Rafael Galhardo.