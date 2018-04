Presidente do Grêmio pede foco na Copa Libertadores Sem poder acompanhar a delegação do Grêmio rumo à Colômbia, o presidente Paulo Odone compareceu ao embarque do time na manhã desta terça-feira para demonstrar seu apoio aos jogadores. O dirigente pediu foco na disputa da Copa Libertadores, às vésperas da semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.