Presidente do Inter garante que Guiñazu ficará no clube

O presidente do Internacional, Vitorio Piffero, assegurou nesta terça-feira que o volante argentino Guiñazu não deixará o clube gaúcho para defender o São Paulo. A possibilidade foi cogitada nos últimos dias depois de o jogador ter autorizado um agente Fifa a negociar com o clube do Morumbi uma proposta de trabalho.

O dirigente garantiu que Guiñazu se afobou ao estudar uma possível transferência para o São Paulo e até já se desculpou pela sua atitude. Piffero ainda foi além ao explicar que o Internacional não irá negociar qualquer jogador com algum clube brasileiro que disputará a Copa Libertadores de 2010.

"Não tem a menor possibilidade de qualquer clube brasileiro levar qualquer jogador do Internacional a não ser que seja interesse do Internacional. Não passa pela minha cabeça e não vai acontecer a saída de qualquer jogador nosso para clubes que são nossos adversários na Libertadores", ressaltou Piffero, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Ao ser questionado novamente sobre o assunto, o dirigente ressaltou a importância de Guiñazu para o Internacional na próxima temporada para justificar a permanência do atleta. "Não tem o menor cabimento (uma possível saída). Acho que o Guiñazu se atrapalhou um pouco nessa questão. Já se desculpou, não é intenção dele (sair). Ele está muito bem no Internacional, é grande ídolo da massa colorada, capitão do nosso time. Deve ter havido um desconforto qualquer de linguagem talvez, e a torcida do Internacional não precisa se preocupar. Não tem a menor possibilidade (de o atleta ser negociado)", reforçou.

A especulações em torno do assunto começaram depois da revelação da informação de que Guiñazu deu aval para o empresário Fabiano Ventura negociar com o São Paulo. O jogador teria tomado a iniciativa por supostamente não estar sendo financeiramente valorizado pelo time gaúcho.