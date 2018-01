Presidente do Inter pede 'investigação completa' sobre suposto documento falso

O presidente Vitorio Piffero se manifestou sobre a acusação da CBF de falsificação de documento por parte do Internacional no fim da tarde desta sexta-feira. No desembarque no Rio, para o confronto de domingo contra o Fluminense, o dirigente se mostrou surpreso e ainda pouco informado sobre o assunto, uma vez que estava viajando ao longo do dia, mas foi contundente ao pedir "uma investigação ampla e completa" do caso.

"Fiquei sabendo agora, no desembarque, sobre esta nota oficial. O Internacional vai fazer a mais ampla e completa investigação sobre esta questão. Já estou direcionando nosso jurídico para que tenha dedicação mais completa. O Internacional quer a mais ampla e completa investigação sobre todos os fatos relacionados", declarou.

Em nota oficial divulgada nesta sexta, a CBF alegou que são falsos os e-mails que o Inter anexou ao processo em que tentava tirar pontos do Vitória no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por supostamente ter escalado o zagueiro Victor Ramos de forma irregular ao longo do Campeonato Brasileiro. A entidade máxima do futebol brasileiro também pediu que o tribunal acione o Ministério Público para "instauração de procedimento criminal destinado a apurar a responsabilidade penal dos autores da falsidade".

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Piffero garantiu que o Inter não tem qualquer conhecimento sobre a possível procedência irregular dos e-mails. "Eu não tenho conhecimento desses fatos. Como disse, acabei de desembarcar. Mas o nosso jurídico vai dar a explicação. Falei com o jurídico e eles vão convocar uma coletiva para dar uma posição do Inter. Eu volto a dizer: o Internacional é o primeiro e o mais interessado em ter uma investigação completa sobre todos os fatos."

A suposta troca de e-mails juntada ao Internacional a um processo aberto pelo Bahia contra o Vitória em março dataria de 29 de fevereiro, envolveria o diretor de Registro e Transferência da entidade, Reynaldo Buzzoni, e o chefe de Registros e Contratos do Vitória, Edson Vilas Boas.

Nesses e-mails, que a CBF diz serem falsos, a entidade estaria alertando para a irregularidade da escalação de Victor Ramos no Vitória, uma vez que o clube baiano tratou da negociação com o Palmeiras e não com o Monterrey, do México, que seria o dono de seus direitos. "Mesmo para outro clube do mesmo país, é necessário o retorno do ITC (Certificado Internacional de Transferência, na sigla em inglês) para o México para depois gerar um novo empréstimo para um clube brasileiro", diz uma das mensagens.

Com a acusação da CBF, cresceram as críticas contra o Inter, que já vinha sendo atacado por torcedores de todo o País pela tentativa de evitar o rebaixamento nos tribunais e pelo posicionamento de seu vice-presidente de futebol, Fernando Carvalho, em relação ao adiamento da última rodada do Brasileirão, em homenagem a Chapecoense. Sobre o assunto, Piffero foi evasivo.

"O Internacional tem sido alvo de várias interpretações sobre o que tem feito ou até deixado de fazer. Mas eu não quero me alongar sobre isso. O nosso jurídico, que é o responsável por esta questão lá em Porto Alegre, vai dar a explicação. Eu só quero reafirmar: toda e qualquer investigação. A mais ampla possível. Ponto", afirmou.