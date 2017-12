Presidente do Inter reclama do árbitro ?O Corinthians é o Clovis Bornay do Campeonato Brasileiro. Não precisa disputar. Já ganhou! É Hors-Concours! Vamos logo dar a taça para eles!?. O desabafo, em forma de ironia, é de Fernando Carvalho, presidente do Internacional. ?Onde tem polêmica, está o Corinthians. E onde está o Corinthians, tem um time sendo beneficiado?. O dirigente estava revoltadíssimo, assim como todos os diretores e jogadores do time de Porto Alegre. A equipe já havia sido prejudicada quando o STJD anulou os jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho ? dando ao Corinthians a chance de disputar de novo os clássicos contra São Paulo e Santos, que havia perdido, e ganhar quatro pontos. Mas neste domingo, segundo o presidente, a dor foi maior. ?O Brasil inteiro viu!? Carvalho disse não acreditar que Márcio Rezende de Freitas tenha sido corrompido, mas não poupou críticas a ele. ?Esse árbitro interferiu diretamente no jogo e no campeonato, que já estava distorcido, manchado?.