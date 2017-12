Presidente do Irã se despede de time e pode ir à Alemanha Antes do embarque para a Alemanha, que aconteceu neste domingo, a seleção do Irã participou de uma cerimônia de despedida com o presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad. Durante a recepção, o polêmico líder disse que, caso a equipe iraniana passe da primeira fase, ele poderá viajar para a Alemanha para acompanhar a partida de oitavas-de-final. "Se vocês chegarem à segunda fase, tratarei de estar com vocês", afirmou Ahmadinejad, que recebeu dos jogadores uma camisa com o número 24 e o seu nome às costas. Antes da cerimônia, realizada neste sábado, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mohammed Dadkan, já havia indicado que Ahmadinejad estava interessado em assistir aos jogos da seleção local a partir da segunda fase. Por sua vez, em entrevista publicada nesse sábado pelo semanário alemão Bild am Sonntag, a chanceler alemã, Angela Merkel, disse que não acreditava que o líder iraniano viajaria para acompanhar o Mundial. Em recente entrevista ao diário alemão Der Spiegel, Ahmadinejad deixou em aberto a possibilidade de viajar à Alemanha para acompanhar os jogos da seleção iraniana. Na quinta-feira, vários membros do Parlamento Europeu solicitaram à União Européia que proibisse a entrada do líder iraniano na Europa, em virtude de suas declarações em que pedia a destruição de Israel e negava o Holocausto. O Irã integra o grupo D, junto com Angola, Portugal e México, com quem tem estréia marcada para o dia 11 de junho, Nuremberg. Caribenhos no país da Copa A seleção de Trinidad e Tobago também desembarcou neste domingo na Alemanha. A chegada aconteceu em Bremen, onde a equipe ficará concentrada. Os caribenhos estão no grupo B, que conta também com Inglaterra, Paraguai e Suécia. Nesse sábado, Trinidad e Tobago realizou amistoso contra a República Checa, em Praga, em que foi derrotada por 3 a 0. A estréia no Mundial está marcada para o dia 10 de junho, contra a Suécia.