Presidente do Lyon garante permanência de Alexandre Lacazette

O artilheiro da Liga Francesa e jogador da seleção da França Alexandre Lacazette não vai ser vendido no final da temporada, afirmou o presidente do Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas.

Lacazette, que marcou 21 gols nesta temporada, disse ao canal de TV do clube, na quinta-feira, que "se o presidente me pedir para sair, eu tenho que sair do clube", após especulações o ligando a uma possível transferência para outro clube europeu.

"Impossível", postou Aulas em sua conta do Twitter. "Ele vai ficar conosco no (novo) Stade des Lumières e na Liga dos Campeões", disse. O Lyon lidera a tabela do campeonato francês com 54 pontos em 27 jogos.