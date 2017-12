Presidente do Milan considera impossível trazer Ronaldinho

Silvio Berlusconi, presidente e acionista majoritário do Milan, disse que a contratação do meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho pelo clube é impossível. "O presidente do Barcelona me disse que, se vendesse Ronaldinho Gaúcho, seria obrigado a deixar o país. O jogador não está à venda." Berlusconi confirmou a intenção de seu clube de contratar um atacante após perder o hondurenho David Suazo, que preferiu ir à Inter de Milão. "Suazo nos foi oferecido pelo presidente do Cagliari, mas o jogador tinha uma cláusula de rescisão. Esperemos conseguir encontrar alguém à altura do Milan, mas também esperamos muito de Ronaldo", completou. Por outro lado, o dirigente despistou sobre uma possível vinda do atacante camaronês Samuel Eto´o, também do Barcelona: "Veremos. Não vamos impor limites", afirmou.