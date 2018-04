Presidente do Milan desmente interesse em contratar Adriano

O presidente do Milan, Silvio Berlusconi, tratou de negar, nesta quinta-feira, qualquer tipo de interesse pelo jogador brasileiro Adriano, da Inter de Milão, como havia sido divulgado pelos meios de imprensa da italiana, na quarta-feira. "Vocês sabem que os jornais distorcem a realidade. À pergunta 'gostaria de ter Adriano no Milan?' respondi: 'Não creio que seja um time que não seria orgulhoso de poder contar com um campeão como Adriano'. Portanto, só fiz um elogio", explicou Berlusconi. Com isso, o jogador brasileiro continua sem saber se terá ou não oportunidades reais de voltar a ser titular do time do técnico Roberto Mancini, que lidera o Campeonato Italiano e faz boa campanha na Liga dos Campeões da Uefa. Mesmo com a declaração de Berlusconi, a idéia do Milan tirar Adriano da Internazionale mexeu com o brio do rival, que promete segurar o jogador brasileiro, a não ser que venha uma proposta muito boa de um clube que não seja da Itália.