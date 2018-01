Presidente do Mogi exige vitória sábado Motivo é o que não falta para os jogadores do Mogi Mirim vencerem o Caxias, sábado, no interior paulista, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Além da ?mala preta? prometida pelo Gama - concorrente direto dos gaúchos contra o rebaixamento -, o presidente do Mogi, Wilson Fernandes de Barros, fez um acordo com seus atletas, prometendo bicho nos últimos jogos, já que o time lutava contra o rebaixamento. ?E para eles (jogadores) receberem o combinado terão de vencer o Caxias. Se isso não acontecer, não recebem o bicho pelos resultados conquistados nas rodadas anteriores", explicou Barros. Sobre a promessa de ?mala preta? feita pelo presidente do Gama, Wagner Marques, ao time paulista, o dirigente afirmou não ter conhecimento de nada. ?Nem quero saber se vai existir ou não isso. Não participo desse tipo de coisa." Segundo algumas informações, o gerente de Futebol candango Fernando Aguiar estará nesta quinta-feira em Mogi-Mirim. A conversa do dirigente seria direta com os jogadores, sem a participação da diretoria do clube paulista.