Presidente do Mogi promete surpresas Depois de conquistar duas vitórias consecutivas, entre elas uma sobre o Corinthians no Pacaembu, e se transformar na surpresa deste início do Campeonato Paulista, o presidente do Mogi Mirim, Wilson Fernandes de Barros, desabafou e mandou um recado para todos que colocavam o time como virtual rebaixado na competição. Seu próximo jogo será contra o também líder Santos, quinta-feira, em Mogi. Depois da vitória sobre o União Barbarense, por 2 a 1, no estádio "Wilson de Barros", em Mogi Mirim, o time ficou na liderança da competição, com seis pontos, ao lado dos grandes São Paulo, Santos e Palmeiras. "Eles vão ter que engolir os sapos", desabafou o dirigente, no melhor estilo de Zagallo. Barros disse que houve muita maldade com seus jogadores e comissão técnica por parte daqueles que não acompanham o dia-a-dia do clube e, portanto, não podiam emitir opiniões onde colocavam o time como virtualmente rebaixado para a Série A2 do Paulistão. "Tudo bem que nas últimas temporadas o time não foi bem, mas quem acompanhou a nossa preparação sabe muito bem que estamos realizando um trabalho sério e com muita honestidade e os jogadores vão mostrar na seqüência que estamos no caminho certo", comentou Barros. O presidente revelou ainda que sofreu um grande assédio depois da boa estréia contra o Corinthians, principalmente em relação ao centroavante Neto. "Muita gente ligou querendo contratá-lo. Eu entendo que é muito cedo, mas como o passe dele não pertence ao Mogi Mirim, não posso decidir nada sozinho". O Mogi Mirim volta a jogar pelo Paulista na próxima quinta-feira, às 20h30, diante do Santos, no primeiro choque de líderes. O meia Marcelo Rosa e o atacante Neto, destaques do time até o momento, estão em tratamento no departamento médico, mas não devem ser problema para o jogo. O presidente, animado, resolveu baixar o preço para jogos com os grandes, antes previsto para R$ 30 para o preço normal de R$ 15,00. Ele quer estimular a presença dos torcedores da cidade e da região, que nos últimos anos abandonaram o time.