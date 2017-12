Presidente do Napoli é preso O presidente e dono da equipe do Napoli, Giorgio Corbelli, foi preso nesta quarta-feira acusado de vender obras de arte falsificadas através dos canais de televenda "Telemarket" e "Telemarket 2". A detenção de Corbelli foi recebida com muita preocupação no clube napolitano, que faz campanha muito fraca na segunda divisão, onde ocupa a sexta posição e está a apenas 13 pontos do descenso.