Presidente do Olympique renuncia O presidente do Olympique de Marselha, Christophe Bouchet, anunciou sua demissão horas depois de o clube chegar a um acordo com o técnico Philippe Troussier para substituir o demitido José Anigo. Bouchet, um ex-jornalista esportivo, saiu sem atingir seu objetivo de levar a equipe à elite do futebol francês e europeu. A demissão de Anigo, técnico que contava com a simpatia da torcida, o deixou sob fortes críticas.