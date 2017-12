Presidente do Palmeiras confirma Baier O presidente Affonso Della Monica confirmou nesta quinta-feira: o lateral-direito Paulo Baier é o primeiro reforço do Palmeiras para 2006. Ele se apresenta logo depois do Campeonato Brasileiro, quando acaba seu compromisso com o Goiás. Além de confirmar a contratação do lateral-direito do Goiás, Della Monica garantiu que o técnico Leão não trocará o Palmeiras pelo Santos. Disse ainda que vários reforços podem "pintar" em breve, dentre eles o atacante Edmundo, a quem fez muitos elogios. ?O Edmundo está fazendo um belo campeonato pelo Figueirense, marcando muitos gols e ajudando sua equipe. Mostrou que mudou a cabeça e tem uma grande identificação com a nossa torcida. Mas vamos esperar. Não quero comentar mais do que isso?, disse Della Monica, que tenta convencer o técnico Leão a aceitar a chegada do atacante. Além de Edmundo, Della Monica foi questionado sobre outros reforços. O presidente negou o interesse no lateral-esquerdo Márcio Careca, do Brasiliense, que era reserva de Léo no Santos ? este, sim, é o grande sonho de Leão. E desdenhou do suposto interesse em Dagoberto, do Atlético-PR. ?Esse aí não tem a mínima condição. Jogou 20 minutos contra a gente e teve de ser substituído. Tem de melhorar muito a parte física. Nem cogitamos o nome dele?, avisou. Della Monica só voltou a sorrir ao ser perguntado sobre Paulo Baier. ?Desse aí eu posso falar. Trata-se de um belo jogador, um excelente lateral-direito, que pode ainda jogar no meio e fazer ótimas jogadas pela direita com o Juninho?, avaliou o presidente do Palmeiras. Bastidores - O presidente do Palmeiras contou ainda que viajará no dia 8 para Leipzig, na Alemanha, onde ocorrerá o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Della Monica quer fazer ?lobby? para que a conquista da Copa Rio de 1951 seja reconhecida como título mundial. Recentemente, Della Monica esteve com Julio Grondona, vice da Fifa e presidente da Federação Argentina. ?Ele pode nos ajudar nessa causa?, defendeu o dirigente. Ele luta também para que sejam reconhecidos como títulos paulistas as conquistas de campeonatos estaduais ?extras? de 1926 e 38.