Presidente do Palmeiras sonha com zagueiro Alex, do Chelsea

SÃO PAULO - A viagem do presidente palmeirense Arnaldo Tirone para a Europa semana passada pode render alto ao clube em 2012. O dirigente trouxe na bagagem uma certeza e uma tentativa de negócio. A certeza é um amistoso com o Ajax. A tentativa é a contratação do zagueiro Alex, do Chelsea - ex-Santos.

O Palmeiras confirmou o adversário para a pré-temporada de 2012. De acordo com o presidente Tirone, o time alviverde terá como rival a equipe holandesa em jogo marcado para o dia 14 de janeiro, oito dias antes da estreia no clube no Campeonato Paulista, contra o Bragantino. “Vou trazer o Ajax para jogar contra o Palmeiras”, garantiu Tirone.

Aimda segundo o cartola, o amistoso deve acontecer no Pacaembu ou na Arena Barueri, e o Palmeiras não terá gastos com a partida. “Foi o Ajax que nos procurou para marcar o jogo e ainda vamos fazer um plano de marketing para este amistoso internacional”, disse Tirone, empolgado. O Palmeiras ficará com a renda da partida. “O pessoal do Ajax virá para São Paulo no fim deste mês para ver toda a logística do confronto.”

Além de acertar o amistoso, Tirone sonha com Alex, do Chelsea. O clube paulista busca investidores para contratar o jogador. Não será fácil. Alex era reserva do Chelsea quando Felipão comandava o clube inglês e o zagueiro não faz parte dos planos do treinador nesse momento. Há ainda o fator financeiro. Alex está perto de se transferir para o russo Anzhi, mesmo time de Roberto Carlos, Eto'o e Tardelli.